Neuchâtel : L’Université à la croisée des chemins

L’Université de Neuchâtel craint pour sa compétitivité sur la scène académique suisse. Elle en appelle au Conseil d’État neuchâtelois, afin d’obtenir une rallonge de 4 millions de francs.

Le rectorat de l’Université de Neuchâtel (UniNE) est inquiet pour son avenir. Dans son plan d’intention 2023-2026, il estime que la «situation n’est pas encore catastrophique. Mais les ressources s’épuisent, les écarts se creusent avec la concurrence et un lent déclin est à nos portes.» Les subventions cantonales stagnent (50 millions de francs par an, soit le tiers du budget), ce qui affecte sa capacité à financer des projets et à attirer de nouveaux étudiants. En conséquence, ses performances se détériorent progressivement. Les subventions fédérales fléchissent également, rapporte «Le Temps».