Abus sexuels d’un gynécologue : L’Université de Californie indemnise les plaignantes

Environ 200 femmes ont accusé un gynécologue d’abus sexuels et reprochent à l’Université UCLA qui l’employait d’avoir couvert ses agissements et de n’avoir pris aucune mesure contre lui malgré des signalements.

Des centaines de plaignantes ont accusé le gynécologue spécialisé en oncologie d’abus sexuels, et reprochent à l’Université UCLA qui l’employait d’avoir couvert ses agissements et de n’avoir pris aucune mesure contre lui malgré des signalements. «Le comportement attribué à Heaps est répréhensible et contraire aux valeurs de l’université», déclare cette dernière dans un communiqué, disant «admirer le courage des plaignantes qui se sont manifestées».