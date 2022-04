Suisse romande : L’Université de Fribourg drague les chercheurs ukrainiens

À travers son programme de solidarité pour les chercheurs en péril - Scholars at Risk -, l’Uni de Fribourg a accepté plusieurs demandes d’Ukraine, dont celle d’une professeure de Kharkiv.

De Kharkiv à Fribourg. Oksana Ruchynska était professeure au sein du département d’histoire antique et médiévale de l’Université nationale de Kharkiv. Forcée de quitter l’Ukraine en raison de la guerre, elle a rejoint le département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université de Fribourg. Véronique Dasen, professeure ordinaire dans ce même département, a rendu réalisable cet accueil, qui s’inscrit dans le programme de solidarité aux chercheurs en danger, Scholars at Risk, à l’Unifr.