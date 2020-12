États-Unis : L’université Johns Hopkins confrontée au passé esclavagiste de son fondateur

Considéré comme un philanthrope et un partisan de l’abolition de l’esclavage, Johns Hopkins possédait en fait des esclaves.

Fondée en 1876, la prestigieuse université privée Johns Hopkins a fait de la diversité son cheval de bataille à Baltimore, à la population majoritairement noire et minée par la pauvreté et la délinquance. (Rob Carr/Getty Images/AFP)

Les appels à démonter les statues de figures du Sud esclavagiste se sont multipliés et la controverse n’épargne pas les «pères fondateurs» de l’Amérique, George Washington et Thomas Jefferson, eux aussi propriétaires d’esclaves.

Décédé en 1873, il a légué une partie de sa fortune pour la création d’un orphelinat pour enfants noirs, d’une université et d’un hôpital où tous les malades seraient acceptés sans distinction de sexe ou d’origine. Mais selon des registres du recensement découverts cet été et datant de 1840 et 1850, Johns Hopkins possédait des esclaves. Un en 1840 puis quatre, dix ans plus tard.