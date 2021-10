Hong Kong : L’université ordonne le retrait de la statue commémorant Tiananmen

La décision de l’université a été rendue publique vendredi. La statue érigée en souvenir de la répression de Tiananmen doit être enlevée sous 4 jours.

«Si vous ne retirez pas la sculpture… elle sera considérée comme abandonnée», indique la lettre, ajoutant que l’université traitera l’œuvre comme elle l’entend sans autre forme de procès. La statue en cuivre de huit mètres de haut, qui représente 50 visages angoissés et des corps torturés empilés les uns sur les autres, est exposée sur le campus de l’université depuis plus de deux décennies.

Le sculpteur s’est dit «choqué» par la décision

Richard Tsoi, ancien membre du comité permanent de l’Alliance, a estimé que l’exigence de l’université était «déraisonnable», et a demandé au chancelier de l’Université qu’il garde la statue. «En tant qu’espace de liberté d’expression et de liberté académique, l’Université de Hong Kong a la responsabilité sociale et la mission de préserver le Pilier de la honte», a-t-il déclaré dans un communiqué. La HKU a fait savoir que sa demande était «fondée sur la dernière évaluation des risques et les conseils juridiques».