Genève : L’Université ouvre un centre de dépistage pré-examens

Pour que les étudiants soient prêts à passer leur session d’examens, le centre de tests d’Uni Mail est opérationnel samedi.

Lundi s’ouvre la session d’examens universitaires d’hiver. Pour pouvoir passer les épreuves, qui se tiendront en présentiel, les étudiants devront montrer une preuve de vaccination, guérison ou un test négatif. Or les centres de tests sont débordés à Genève et les délais de rendez-vous et d’obtention de résultats se comptent désormais en jours. Pour pallier ce problème, l’Université de Genève a annoncé que le centre de tests d’Uni Mail sera ouvert ce samedi, de 10 h à 16 h.