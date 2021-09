Genève - L’Université rend le certificat covid obligatoire

Dès lundi, l’Université de Genève exigera un certificat covid pour l’enseignement et certains lieux d’étude ou de restauration. Lucien Fortunati/TDG

Dans un message envoyé vendredi soir aux étudiants et collaborateurs de l’Université de Genève, le recteur Yves Flückiger annonce l’entrée en vigueur du certificat Covid dès lundi 13 septembre. Il explique que, suite aux annonces du gouvernement fédéral, l’Université n’avait de choix qu’entre l’obligation du pass ou la limitation des jauges aux deux tiers des capacités des salles et auditoires. Ce sont essentiellement l’enseignement, les formations continues, les bibliothèques, les cafétérias et les manifestations publiques organisées par l’institution qui sont concernées. À noter, que les collaborateurs et collaboratrices ne seront pas soumis à cette obligation dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Enseignement à distance assuré

L’Université assure ne vouloir laisser personne au bord du chemin. Ainsi, elle souligne que tous enseignements seront disponibles en streaming et en enregistrement audio et vidéo. La rentrée étant agendée le 20 septembre, à l’exception de quelques facultés, il est néanmoins possible, prévient l’Alma mater, qu’à de rares exceptions, certains types de cours ne soient pas disponibles à distance. Moyennant la présentation du certificat, les jauges seront à nouveau portées à leur maximum et le masque ne sera plus obligatoire au sein des bâtiments.

Tests gratuits en discussion

Afin de permettre aux étudiants de se vacciner le plus simplement possible s’ils le souhaitent, l’Université a prévu une campagne de vaccination mobile sur les sites entre le 20 et le 24 septembre. Les piqûres se feront sans rendez-vous. Des dates pour la deuxième dose sont également agendées. Pour l’heure, il n’est pas prévu que les tests des étudiants non-vaccinés soient pris en charge par l’Université. L’institution souhaite néanmoins pouvoir les offrir durant une phase transitoire qui pourrait durer entre 6 et 8 semaines. Cette décision ne lui appartient pas entièrement et la mesure est en discussion.

Précisions à venir