Le canadien Eric Bauce va diriger l’Université de Genève

Genève : L’Université veut être dirigée par un Canadien

Transition socio-écologique

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, l’Assemblée de l’Université s’est déclarée convaincue par «le projet de plateforme de transition socio-écologique» du Canadien. Elle a indiqué qu’il répondait pleinement à ses exigences vis-à-vis de la responsabilité de l’Université. Elle a par ailleurs souligné qu’Eric Bauce disposait d’«un profil scientifique excellent», qu’il possédait «d’indiscutables capacités de gestion et de direction», et qu’il jouissait «d’une grande capacité à mobiliser un réseau national et international».

Candidat maison écarté

Aspiration au changement

L’Assemblée de l’Université a indiqué regretter de n’avoir reçu qu’une seule candidature interne et aucune candidature féminine. Elle a expliqué que son choix exprimait «son aspiration à un certain nombre de changements au sein de l’institution, notamment en matière de pratiques administratives, de gestion des ressources humaines, de lutte contre la précarité des postes et du rôle que doit jouer l’Université dans les crises en cours et à venir».