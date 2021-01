Lupin vous échappe, vous n’échapperez pas à Lupin

La diffusion de la minisérie en 5 épisodes «Lupin, dans l’ombre d’Arsène» vient à peine de commencer, le 8 janvier 2021, en Suisse et dans une foule d’autres territoires, et déjà elle cartonne. Omar Sy dans la peau d’un cambrioleur à la fois sympathique, malin et revanchard convainc un large public. Ce qui vaut à «Lupin» de se hisser sur la plus haute marche des podiums d’audience de la plateforme.