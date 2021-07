Catastrophes naturelles : L’urbanisme changera-t-il face aux intempéries?

Les pluies et grêles récentes mettent en lumière la vulnérabilité du bâti. Plusieurs articles parus ce dimanche dans la presse alémanique font état de ce constat.

Le Rhône à Genève, le 9 juillet 2021. Les intempéries ont provoqué d’importants dégâts en Suisse et en Europe.

Notre environnement construit est fragile, comme le montrent les récentes intempéries. Interrogée par la SonntagsZeitung, Tamara Soyka, du réassureur Swiss Re, constate que «plus nous avons de surfaces bâties, plus la grêle est susceptible de toucher quelque chose qui peut se casser. Il en va de même pour les inondations, qui peuvent s’échapper plus difficilement à cause de l’imperméabilisation».