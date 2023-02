Football: L’urgence est de retour à Sion, toujours maudit à Bâle

Hugo Novoa inscrit le troisième but bâlois et plonge les Sédunois dans le doute.

Le football est un sport qui se joue à onze contre onze et à la fin, le FC Sion repart de Bâle sans la victoire. Le club valaisan pourrait adapter à sa sauce la célèbre maxime de Gary Lineker, tant il est frappé par ce qui ressemble à une malédiction. Voilà plus de 25 ans qu’il ne s’est pas imposé au Parc Saint-Jacques en championnat. La série s’étend désormais à 39 matches, après la nouvelle contreperformance de ce samedi soir (3-1).

Les Sédunois tenaient une occasion rêvée de la briser, tant leur hôte se présentait devant eux en piteux état: aucune victoire en Super League depuis le 23 octobre et un entraîneur - la légende locale Alex Frei - licencié dans la semaine. Mais ce duel de convalescents a tourné à l’avantage des Rotblau.

Zeqiri et Amdouni connectés

Privé de Balotelli (touché à une cuisse) et Sio (suspendu), Sion avait fait le plus dur en débloquant le score sur sa première occasion, une reprise du gauche de Araz venue lober Hitz puis heurter la latte avant de redescendre dans les filets (15e). Ce but, qui s’apparentait à un cadeau du ciel, aurait pu libérer les têtes. Que nenni.