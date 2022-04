Innovation : L’urine humaine, un engrais inattendu efficace et… vert

Des chercheurs préconisent de dissocier les urines et de les récolter afin de les réutiliser comme nutriment non polluant pour faire pousser les cultures.

L’urine humaine inspire chercheurs et ONG comme alternative aux engrais chimiques, réduire la pollution de l’environnement et nourrir une population croissante.

Pour pousser, «les plantes ont besoin de nutriments, de l’azote, du phosphore et du potassium», explique l’ingénieur et coordinateur du programme de recherche Ocapi (Optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville) en France.

Dépasser des a priori

Séparer et récolter l’urine à la source nécessite de repenser les toilettes, le réseau de collecte et de dépasser certains a priori.

«Il y a des verrous à dépasser», commente Marine Legrand, anthropologue et membre du réseau Ocapi. Mais «on commence à comprendre à quel point l’eau est précieuse» et «il devient inadmissible de faire ses besoins dedans».

«Ce sujet touche à l’intime», analyse Ghislain Mercier, de Paris et Métropole Aménagement qui aménage à Paris un éco-quartier avec 600 logements, des commerces... L’urine y sera récoltée et fertilisera les espaces verts parisiens.

Réorganiser

Une fois récoltée, l’urine doit être transportée jusqu’aux champs, ce qui coûte cher. Différentes techniques permettent de réduire son volume et de concentrer, voire de déshydrater, l’urée. Le Rich Earth Institute développe des solutions techniques pour que l’épandage de cet engrais soit facile et peu coûteux pour les agriculteurs.

L’urine peine encore à s’imposer comme une alternative aux engrais de synthèse. Mais avec l’envolée des prix du gaz et la volonté de nombreux pays de renforcer leur souveraineté alimentaire, en lien avec la guerre en Ukraine, «les contraintes économiques vont nous rattraper plus vite qu’on l’aurait pensé et rendre le sujet plus audible», commente Ghislain Mercier.