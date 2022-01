Football : L’Uruguay de Luis Suarez reprend espoir

La Céleste s’est remise dans la course à la qualification pour le Mondial 2022 en battant le Paraguay (1-0), pour se poster à la 4e place de la poule sud-américaine, jeudi lors de la 15e journée.

Luis Suarez a inscrit le but de la victoire d’une frappe du pied gauche.

La Celeste, vainqueur sur un but de Luis Suarez qui tue les derniers espoirs mondialistes du Paraguay, est désormais 4e avec deux points d’avance sur la Colombie et le Pérou, qui s’affrontent vendredi.

Il s’agissait à Asuncion de la première de Diego Alonso à la tête de l’Uruguay, successeur d’Oscar Tabarez qui était en poste depuis 15 ans et a été démis de ses fonctions en novembre au bout de quatre défaites consécutives, fragilisant l’objectif de disputer un 4e Mondial d’affilée.

L’Équateur peut rêver

L’autre bonne opération de la soirée revient à l’Équateur, qui a obtenu un bon nul (1-1) à domicile face au Brésil, invaincu et sans Neymar (blessé), et déjà qualifié. Les Équatoriens consolident leur 3e place, avec cinq points d’avance sur leur premier poursuivant.

Mauvaise opération en revanche pour le Chili, défait chez lui par l’Argentine (1-2), déjà qualifiée et privée de Lionel Messi (convalescent), mais pas d’Angel Di Maria, flamboyant et auteur du premier but, le deuxième étant signé Lautaro Martinez. Les Chiliens, 7es, voient le Qatar s’éloigner.