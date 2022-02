États-Unis : L’US Air Force condamnée pour une fusillade en 2017

L’armée de l’air américaine écope d’une amende de plus de 230 millions de dollars, à la suite d’un attentat au Texas, en 2017.

Un juge fédéral américain a ordonné lundi, à l’armée de l’air, de verser plus de 230 millions de dollars de dommages et intérêts aux survivants et aux proches des victimes d’une fusillade survenue au Texas, en 2017, pour n’avoir pas signalé le casier judiciaire de l’auteur de l’attentat.