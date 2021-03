Egypte : L’US Navy se dit prête à aider pour débloquer le canal de Suez

L’armée américaine a proposé aux autorités égyptiennes de mettre à disposition une équipe d’experts afin d’aider à rouvrir la route commerciale stratégique.

VIA REUTERS

«Nous avons offert d’aider l’Egypte»

«Ces discussions se poursuivent et j’espère que nous pourrons bientôt en dire plus», a-t-elle ajouté au cours d’un point de presse.

«Nous avons offert d’aider l’Egypte, nous sommes prêts à le faire, et nous examinerons toute demande spécifique que nous recevrons», a-t-il dit.

«Nous continuons de surveiller et d’évaluer la situation, mais nous n’avons rien à ajouter sur une aide spécifique à l’heure actuelle», a-t-il ajouté.

Protection du trafic maritime

Si l’Egypte le demande formellement, les experts pourraient être dépêchés dès samedi du Bahreïn, où est basée la 5e Flotte américaine. Mais cette demande n’est toujours pas parvenue et la mission «n’a pas été approuvée», a-t-il précisé à l’AFP.

Les Etats-Unis sont également prêts à offrir des conseils en matière de sécurité aux armateurs qui décideraient d’éviter le canal de Suez et de contourner l’Afrique, ce qui les exposerait à des zones à haut risque de piraterie, a ajouté le responsable militaire américain.

«Nous ne pourrons les escorter tous»

L’Ever Given, un porte-conteneurs de 400 mètres de long, est coincé depuis mardi en travers du canal de Suez, qui voit passer près de 10% du commerce maritime international.

D’après la revue spécialisée Lloyd’s List, plus de 200 navires sont bloqués aux deux extrémités et dans la zone d’attente située au milieu du canal, entraînant d’importants retards dans les livraisons de pétrole et d’autres produits.