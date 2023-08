Produits nocifs: L’usage de ce dentifrice est fortement déconseillé

Entre la vaste quantité de brosses à dents, de dentifrices, de bains de bouche, de brosses interdentaires et autres produits d’hygiène bucco-dentaire, il est facile de s’y perdre et de ne plus savoir quel produit choisir. Nombreux sont ceux à miser toujours sur les mêmes dispositifs, qui se limitent la plupart du temps à la brosse à dents et au dentifrice. Hannah Selzner, dentiste, apporte ses conseils pour savoir ce qui est vraiment indispensable et ce qu’il convient de bannir.