L’usage du gaélique «sur le point de s’effondrer»

Rédiger un nouveau commentaire

Réaliste. 02.07.2020 à 15:40

Plus ça va, moins ça va? De nos jours tout fou le camp! Certains dialectes et langues anciennes, disparaissent, ce qui est regrettable. Mais le pire est que la langue française est de plus en plus anglicisée, le Larousse, Petit Robert, et autres ne semblent pas rechigner sur ces "sacrilèges". Molière doit se retourner dans sa tombe.