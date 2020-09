Genève : L’usage du vélo en forte hausse pendant la crise

Une progression du nombre de bicyclettes de 22% a été constatée à Genève depuis 2019. Le succès croissant des pistes cyclables provisoires expliquerait notamment cette augmentation.

Le vélo est un moyen de locomotion de plus en plus prisé à Genève. Durant la crise sanitaire, son usage a connu une augmentation de 22% par rapport à la même période de 2019. Ces résultats confortent les autorités dans leur politique visant à encourager les déplacements à bicyclette au centre-ville.

La création d’aménagements pour les vélos lors de la crise sanitaire a porté ses fruits. Le canton et la Ville de Genève ont tiré lundi un bilan positif du programme qui sera «partiellement» poursuivi. Des bandes cyclables provisoires ont pu être testées et seront adaptées en fonction des besoins et des observations futures.