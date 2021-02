Suisse : L’USAM appelle Berne à arrêter cette «spirale mortifère»

La faîtière des PME suisses lance un appel ce mardi exigeant une perspective de reprise normale de l’activité et propose quelques solutions inédites pour rouvrir.

La faîtière des PME suisses estime que la fermeture des commerces imposée par le Conseil fédéral repose sur un «scénario du pire, et non sur des faits». Photo d’illustration/Reuters

«Rouvrir l’économie et la société» à partir du 1er mars prochain. Tel est le cri lancé par l’Union suisse des arts et des métiers (USAM), mardi dans un communiqué. «La situation est grave et nous avons impérativement besoin de perspective», affirme Hans-Ulrich Bigler, directeur de la faîtière des PME suisses. Ce message unanime est celui exprimé par les nombreuses voix de PME parvenues à l’USAM au cours des dernières semaines.

Contradictions de la Confédération

L’organisation appuie sa demande de réouverture en mettant en exergue ce qu’elle considère être des «contradictions». Selon elle, en décembre dernier, c’était le taux de reproduction du virus (Re) qui faisait la pluie et le beau temps sur les mesures sanitaires, alors qu’aujourd’hui «la base de décision de la Confédération repose sur des hypothèses d’avenir dont n’est retenu que le scénario du pire, et non sur des faits».

Et de préconiser une réouverture «à même de juguler les dommages considérables causés par le confinement», tout en mettant en avant les plans de protection sanitaires «appliqués dans toute la Suisse et qui ont fait leurs preuves, comme le montrent les chiffres de l’OFSP concernant les lieux de contamination», a relevé le président de l’USAM Fabio Regazzi, par ailleurs conseiller national.

«Laissez-nous sauver nos entreprises»

«L’attentisme n’est pas une option», lui fait écho le président de l’Union cantonale zurichoise des arts et métiers Werner Scherrer, qui propose par exemple que les restaurants puissent au moins rouvrir et servir en plein air ou que des achats puissent être effectués sur rendez-vous. Il conclut son raisonnement par un appel déterminé au Conseil fédéral: «Arrêtez cette spirale mortifère et laissez-nous sauver nos entreprises».