Suisse: L’USAM vire son futur directeur soupçonné de plagiat

Il devait devenir le directeur de l’USAM au 1er juillet. Henrique Schneider n’accédera pas à ce poste rapporte la «Schweiz am Wochenende». Le comité directeur s’appuie désormais sur une expertise de la juriste Isabelle Häner, qui travaille pour le cabinet d’avocats Bratschi Rechtsanwälte, et qui avait révélé dans la «NZZ am Sonntag» «un comportement scientifique incorrect». L’expertise juridique en question conclut que le reproche de «plagiat en série» est justifié. Au total 65 passages ont été examinés. Pour chacun d’entre eux, on peut parler de plagiat, l’expertise précisant toutefois que les reproches sont «peu graves dans certaines circonstances» Néanmoins, le plagiat en série correspond à un «comportement clairement fautif» et à une «violation du devoir de loyauté».