détente - Lush arrête les réseaux sociaux pour le bien-être de ses clients

Vendredi prochain, la marque de cosmétiques Lush va suspendre ses comptes sur Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat dans les 48 pays où elle est présente et ce, jusqu’à ce que «ces plateformes deviennent un environnement plus sûr pour les personnes qui les utilisent», précise la marque, connue pour ses bombes de bain, shampoings et savons végans, dans un communiqué .

Détente et bien-être

Sur CNN, le directeur numérique et co-fondateur de la marque, Jack Constantine, a expliqué ce choix: «J’ai passé ma vie à éviter d’utiliser des ingrédients nocifs dans mes produits. Les risques que les réseaux sociaux représentent pour nous sont aujourd’hui plus que prouvés. Il est temps de retirer cet ingrédient de notre formule» .

Il ajoute: «En tant qu'inventeur de bombes de bain, je fais des efforts dans la création de produits qui aident les gens à se déconnecter, à se détendre et à faire attention à leur bien-être. Les plateformes de médias sociaux sont devenues l'antithèse de cet objectif, avec leurs algorithmes conçus pour inciter les gens à scroller éternellement, sans prendre un seul moment pour se déconnecter et se détendre.»

Pas la première tentative

Lush compte près de 659’000 followers sur Instagram et plus d'un million de followers sur Facebook. La marque défend de nombreuses causes sociales et environnementales, telles que Black Lives Matter, la lutte contre la déforestation et la promotion de la durabilité.