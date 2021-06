Nyon (VD) - L’Usine à Gaz revient sur le devant de la scène

Dès septembre, l’Usine à Gaz à Nyon (VD) connaîtra une nouvelle vie après plusieurs années de travaux et un investissement de quelque 18 millions de francs. Ce budget a permis de quadrupler la surface des lieux, mais également d’installer billetterie et vestiaire dignes de ce nom, détaille «La Côte». Niveau programmation, des collaborations ont été lancées avec le Casino de Rolle et le Théâtre Grand-Champ à Gland. L’institution compte élargir son public, notamment en s’adressant aux enfants. Les trois jours d’ouverture verront une riche programmation de spectacles être proposée au public.