L’usine belge de Ferrero autorisée à produire à plein régime

Kinder contaminés : L’usine belge de Ferrero peut à nouveau produire normalement

L’usine d’Arlon, en Belgique, pour ses marques Nutella et Kinder avait reçu à la mi-juin une autorisation de redémarrage de sa production sous certaines conditions.

L’usine belge du géant Ferrero mise en cause au printemps dans un scandale de chocolats contaminés aux salmonelles a reçu des autorités sanitaires belges un feu vert «définitif» pour produire, après une période de trois mois sous surveillance. L’Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) précise toutefois qu’au cours de l’année à venir, la fabrique va «être suivie de plus près», avec des contrôles à l’improviste plus fréquents que la norme ne l’exige pour les chocolatiers.