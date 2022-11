Chine: L’usine d’iPhone confinée dope les bonus des salariés qui restent

Chine : L’usine d’iPhone confinée dope les bonus des salariés

L’usine impliquée fabrique le plus d’iPhones au monde.

La plus grande usine au monde d’iPhone , en Chine, a promis mardi des bonus multipliés par quatre aux employés acceptant de rester sur place malgré le confinement lié à des cas de Covid. Située dans la ville de Zhengzhou (centre), l’usine, gérée par le groupe taïwanais Foxconn, emploie plus de 200’000 personnes. Elle est confinée depuis mi-octobre après la détection d’un foyer de cas de coronavirus.

Mais des plaintes d’employés sur leurs conditions de travail et le manque de protection face au virus ont été partagées sur les réseaux sociaux. Des vidéos circulant sur ces mêmes réseaux ce week-end ont montré des dizaines de salariés, certains portant des valises, en train de s’enfuir du site en grimpant par-dessus le grillage puis en marchant le long de la route pour rentrer chez eux à pied.

Bonus quotidien

Foxconn, dont l’usine de Zhengzhou est celle qui fabrique le plus d’iPhone au monde pour le groupe américain Apple, a dit affronter une «longue bataille» contre le foyer de Covid détecté, sans préciser le nombre d’employés confinés.

Politique zéro Covid

L’entreprise assure «coopérer avec le gouvernement pour organiser le personnel et les véhicules» et permettre aux employés de partir s’ils le souhaitent. Les autorités locales ont demandé aux employés fuyards de s’enregistrer à leur arrivée puis d’observer une quarantaine de plusieurs jours chez eux. Le nombre de cas de Covid en Chine, bien que peu élevé, est en hausse, avec mardi plus de 2000 nouveaux cas annoncés sur le territoire, pour le deuxième jour consécutif.