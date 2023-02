Les prix à la production doivent augmenter d’au moins 10%

Hausse des coûts : L’USP demande une hausse des prix pour soutenir les agriculteurs

Depuis le début de la guerre en Ukraine , «les exploitations agricoles doivent aussi faire face à des dépenses supplémentaires pour les machines, l’énergie, le diesel, les engrais, la nourriture des animaux et nombre d’autres agents de production», rappelle l’Union suisse des paysans (USP) dans un communiqué diffusé mardi. Ce renchérissement s’élevait à 10% en 2022 et a entraîné «des dépenses supplémentaires pour les familles paysannes de l’ordre d’un milliard de francs».

L’USP rappelle qu’en plus, «la production végétale doit affronter la mise en œuvre des trajectoires de réduction que prévoit l’initiative parlementaire. Celle-ci comprend des objectifs ambitieux de réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et des pertes d’éléments fertilisants». Des directives que l’USP qualifie de «relativement stricte» s’appliquent dès cette année, dans le cadre des prestations écologiques et ce pour toutes les exploitations.

«Mis à part une réduction des rendements moyens, une charge de travail supplémentaire et des coûts de production plus élevés, les trajectoires de réduction sont aussi synonymes de risques culturaux plus importants qu’auparavant. Les familles paysannes ont donc besoin de recettes d’au moins 10% plus élevées pour les produits végétaux, de sorte à compenser les surcoûts et les pertes découlant des trajectoires de réduction», estime l’USP.