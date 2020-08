Égalité : L’USS exige des rentes plus élevées pour les femmes

L’Union syndicale suisse souligne le fait que les femmes perçoivent des rentes inférieures d’un tiers à celles des hommes. Elle estime qu’il faut corriger cette inégalité au plus vite.

Plus de temps partiel pour assumer le foyer

Les femmes interrompent plus souvent leur activité et travaillent plus souvent à temps partiel, la plupart du temps afin d’assumer davantage de tâches au sein de la famille et du foyer. Le travail des femmes aboutit donc à des rentes «scandaleusement basses», dénonce la centrale syndicale.