Football: Lustrinelli quitte l’équipe de Suisse M21 pour un ancien amour

Mauro Lustrinelli n’est plus l’entraîneur des Rougets.

L’ancien international helvétique (12 sélections, 0 but) avait rejoint l’ASF en 2017 en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse des M16. Depuis mars 2018, il était à la tête des Rougets, qu’il venait tout juste de qualifier pour l’Euro 2023 en Géorgie et en Roumanie. Mauro Lustrinelli, qui était sous contrat avec l’ASF jusqu’au terme de la campagne de l’Euro 2023, quitte ses fonctions avec un bilan très positif de 22 victoires, 3 nuls et 8 défaites pour un total de 33 matches dirigés.