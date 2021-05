France : L’utilisation de l’écriture inclusive interdite

Le ministre français de l’Education a officiellement proscrit l’utilisation de l’écriture inclusive à l’école et dans l’administration.

Le ministre français de l’Education Jean-Michel Blanquer a officiellement proscrit l’utilisation de l’écriture inclusive, via une circulaire, expliquant que sa «complexité» et son «instabilité» constituent des «obstacles à l’acquisition de la langue comme de la lecture». Cette circulaire publiée jeudi au Bulletin officiel, pour une application dans les écoles et les rangs du ministère, rappelle qu’il «convient de proscrire le recours à l’écriture dite inclusive qui utilise notamment le point médian».

Les promoteurs de l’écriture inclusive y voient un moyen de lutter pour l’égalité femmes/hommes, ses détracteurs pointent son illisibilité ou son sectarisme politique. Outre l’utilisation de mots «neutres», elle préconise d’user à la fois du féminin et du masculin quand on s’adresse aux hommes et aux femmes, et remet en cause la règle d’accord de la langue française selon laquelle, au pluriel, «le masculin l’emporte sur le féminin». Elle se traduit notamment par des graphies comme «les député.e.s» ou «les électeur.rice.s».