Mesures sanitaires «L’utilisation des tours de cou est acceptée dans les transports publics»

Jeudi, l’Association des remontées mécaniques suisses (RMS) a annoncé que les tours de cou allaient pouvoir remplacer le masque dans les télécabines et téléphériques lors de la prochaine saison d’hiver. Cette protection bucco-nasale paraît en effet plus confortable et plus pratique pour les adeptes du sport qui devront porter le casque. Le service de santé publique valaisan a réagi peut après cette annonce : «L’utilisation des tours de cou est acceptée dans les remontées mécaniques, tout comme dans les transports publics, à condition qu’il soit mis en place et porté correctement.» Mais l’instance y tient : «Il faut rester attentif au fait que, tout comme les masques, le tour de cou doit être touché le moins possible et changé régulièrement, notamment lorsqu’il devient humide.»