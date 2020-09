Echappée contrôlée

Alexey Lutsenko n’en a cure, lui qui s’est offert jeudi la première victoire d’étape de sa carrière sur le Tour, au terme d’un numéro dont il a le secret. Le Kaza k h de 27 ans a pris la bonne échappée en matinée et dégoûté ensuite au train tous ceux qui l’avaient accompagné jusque-là. Le coureur Astana a devancé l’Espagnol Jesus Herrada (à 55 secondes) et le Belge Greg Van Avermaet (à 2’15). Le Britannique Adam Yates, arrivé à trois minutes de Lutsenko avec tous les cadors, a conservé sans problème sa tunique.

La bataille a été rude pour avoir enfin droit à une échappée et huit coureurs extrêmement costauds ont réussi à s’extirper du peloton, lors d’une première heure de cette 6e étape courue à 51,65 km/h de moyenne. Herrada, Nicholas Roche, Rémi Cavagna, van Avermaet, Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen, Daniel Oss et Lutsenko, donc, ont vite pris presque 6 minutes d’avance, avant d’être contrôlés à distance par l’équipe Mitchelton-Scott du maillot jaune.

Retour au sprint

Les fuyards de la première heure ont bien fait de croire en la victoire d’étape. La gloutonnerie de l’équipe Jumbo-Visma, la formation de Primoz Roglic et Wout Van Aert victorieuse au terme des deux dernières journées, les a pourtant fait rouler à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée et a considérablement réduit l’écart avant même les premiers lacets. Dans le Col de la Lusette, c’est Ineos qui a pris le relais, mais sans jamais appuyer vraiment les relais. Fabio Aru a été le seul à attaquer, mais n’a pas pu faire la différence.

Vendredi, retour au calme et au sprint. Ce sera une dernière journée «tranquille» pour les leaders à bien gérer avant les Pyrénées au programme de samedi et dimanche. Le peloton va parcourir 168 kilomètres entre Millau et Lavaur, à travers l’Aveyron et le Tarn. Cette terre de rugby sera quasiment dénuée de difficultés. Les seules montées répertoriées le sont dans les deux premiers tiers du tracé.