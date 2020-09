Criminalité : La Suisse en retard en matière de blanchiment

L’ancien chef du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) met en avant le plan technologique de la Suisse, qui se trouve selon lui «encore au XIXe siècle».

«Vu la pression politique, de nombreuses banques sont devenues plus prudentes (et) signalent les cas suspects plus tôt», explique Daniel Thelesklaf, l’ancien chef du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) dans un entretien paru lundi dans «24 Heures».