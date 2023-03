Amendes et retraits de permis: Lutte contre le bruit des moteurs: «C’est indigne d’un pays libre!»

De l’argent bernois, oui ou non?

Autre point de discorde: la Confédération veut soutenir financièrement les cantons pour leurs contrôles de bruit, qui se font déjà de plus en plus nombreux. Pour l’UDC et le PLR, c’est une atteinte au fédéralisme et les partis rejettent la mesure. À l’inverse, pour le Canton de Vaud, «un tel soutien financier est indispensable, faute de quoi les dispositions envisagées s’avéreront inapplicables». Pour l’ATE, les coûts devraient même «être supportés par les personnes qui les génèrent». Le Conseil fédéral devra retoucher, ou non, son projet en prenant en compte les différentes remarques.