Football: Lutte contre l’homophobie: la drôle d’idée du coach de Brest

Le choix de ces footballeurs a fait grand bruit ce week-end dans l’hexagone. Dimanche, l’entraîneur du Stade Brestois Eric Roy en a remis une couche après la victoire de son club face à Auxerre (1-0) et fait enfler encore un peu plus la polémique. Il estime que cette journée de lutte contre l’homophobie fausse la course au maintien, car certaines équipes sont privées de bons éléments. «La programmation de cette journée de lutte contre l’homophobie? C’est catastrophique. Personnellement ça ne me pose pas de problèmes. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. À partir de là, ne la fais pas dans les trois derniers matches, où tu sais qu’il y a des confrontations pour la survie des clubs! Fais-le en décembre ou en septembre…»