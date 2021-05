Distribution : Lutte contre l’obésité: Tesco cède face à un groupe d’actionnaires

Le No1 britannique des supermarchés s’est engagé à vendre davantage de produits sains, y compris dans ses filiales en Europe de l’Est.

«Nous avons envoyé un message fort à Tesco et autres supermarchés en montrant qu’il est important de proposer de la nourriture plus saine», a souligné ShareAction, mercredi. «Nous avons hâte de continuer à travailler avec Tesco à l’heure où il met en place ces engagements et déploie ses mesures au-delà de ses magasins britanniques.» Le No1 britannique des supermarchés s’est engagé dans un communiqué à étendre ses mesures anti-obésité à l'Europe centrale et à son grossiste Booker, alors qu’elles ne concernaient jusqu’à présent que ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande.