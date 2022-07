Genève : Lutte, yodel, funambulisme et feu de joie pour le 1er Août

Le sport et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) seront à l’honneur des festivités du 1er Août organisées par la Ville de Genève et qui auront lieu au parc La Grange. La fête débutera dès 15 heures, avec des food trucks et des animations sportives, où le public pourra notamment s’initier à la lutte, à la slackline, à la grimpe, au yoga ou encore à l’aérobic. Un atelier dessin et peinture est annoncé pour les enfants.