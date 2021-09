Coronavirus - Lutter contre la grippe en faisant tomber le masque pour les vaccinés

Actuellement, le masque n’est plus obligatoire lors de manifestations ou dans les endroits où le pass sanitaire est imposé. L’infectiologue Andreas Widmer propose d’assouplir encore un peu le port du masque pour les vaccinés. Et ce dans les trains, les magasins ou encore dans les bureaux. Le président du centre national de prévention des infections Swissnoso rappelle que les risques de souffrir d’une forme grave de Covid-19 sont très bas pour les personnes vaccinées. Cet assouplissement permettrait à un nombre grandissant de personnes d’entrer à nouveau en contact avec les virus de la grippe et ceux causant des refroidissements afin de s’immuniser contre eux.