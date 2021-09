Sondage suisse – Lutter contre l’obésité, oui, mais pas en taxant le sucre

Depuis la crise sanitaire, les Suisses s’intéressent davantage aux thèmes de la nutrition et de l’exercice physique.

La crise du coronavirus nous a poussés à remettre pleins de choses en question et aussi à faire évoluer les mentalités dans différents domaines, comme par exemple le télétravail. Le comportement alimentaire et l’exercice physique ne sont pas en reste. Depuis l’année dernière, marquée par la crise sanitaire, les Suisses s’intéressent à nouveau davantage aux thèmes de la nutrition et de l’exercice physique. C’est ce que révèle un récent sondage de gfs.bern.