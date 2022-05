Fribourg : Lutteur violent, xénophobe, raciste et homophobe condamné

Un jeune sportif de 21 ans a écopé d’une peine avec sursis après des agressions physiques crapuleuses et des insultes.

Auteur de plusieurs agressions physiques à caractère homophobe, xénophobe ou raciste, qui ont laissé des blessures et des traumatismes aux victimes, le jeune lutteur cogneur a été condamné par ordonnance pénale. «Il a écopé d’une peine de six mois de jours-amende avec un sursis de cinq ans et d’une amende de 3000 francs pour lésions corporelles simples et discrimination raciale», relève «La Liberté».