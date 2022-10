Carnet noir : Luv Resval est décédé à l’âge de 24 ans

Le jeune rappeur français a été emporté par une crise d’asthme. Ses proches et ses fans sont sous le choc.

C’est le choc dans l’univers du hip-hop. Le rappeur Luv Resval est décédé des suites d’une grave crise d’asthme, vendredi 21 octobre 2022. Il avait 24 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle le lendemain de son décès, sur Instagram. «Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Luv Resval, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit, des suites d’une grave crise d’asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance. C’était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste: généreux, talentueux, créatif. Avec une vision unique sur le monde qui l’entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches. Repose en paix», peut-on lire.