Luvanga passe un cap avec son nouvel EP

«Sur les chemins de l’amapiano et de l’afrobeat, Luvanga s’exprime en rythmes et en mélodies confectionnées au clavier et sur ordinateur. Il a puisé dans l’héritage des musiques congolaises (ndlr: son pays d’origine), nigérianes et sud-africaines en les mariant aux musiques afro-américaines avec comme ligne directrice l’amour», résume le communiqué accompagnant la sortie. On retrouve dans les sept morceaux de l’EP des titres en anglais, mais également des paroles en lingala, langue parlée principalement dans le centre de l’Afrique. «Origin of Luv» est également une invitation au voyage et à la découverte des racines musicales du trentenaire, qui a été biberonné à la rumba congolaise.