#DontRushChallenge

Luxair s’envole dans la bonne humeur

Alors que la compagnie aérienne luxembourgeoise reprend ses vols vendredi, son personnel est plus que prêt pour le décollage! Et il nous le montre en images.

Bonne nouvelle pour les voyageurs et voyageuses: Luxair reprend du service dès ce vendredi 29 mai. Pour montrer qu'ils se tiennent prêts pour le grand (re)décollage, les membres du personnel de la compagnie aérienne ont relevé le #DontRushChallenge, défi qui connaît un énorme succès sur la plateforme TikTok et consiste à passer du look décontracté «spécial confinement» à sa plus belle tenue pour sortir, le tout sur le morceau «Don't Rush» de Young T & Bugsey.