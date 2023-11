luxe: Un parfum pour bébé à 245 francs

«Une odeur ronde, douce, comme les belles joues d’un bébé potelé», voici comment est décrit le nouveau parfum Dior, destiné aux tout-petits. Il coûte 255 euros (env. 245 francs) et est nommé «Bonne étoile».

«J’ai voulu contourner l’inévitable fleur d’oranger qui signe depuis si longtemps l’odeur de l’enfance et aller chercher une odeur à la sensation réconfortante dans une autre formule à la une poire. C’est comme un bonbon crémeux qu’on laisse fondre dans la bouche», explique Francis Kurkdjian, directeur de la création des parfums de la marque, dans «Madame Figaro» le 8 novembre.

Une gamme onéreuse

Après les vêtements de luxe pour les enfants, les cosmétiques s’adressent aussi à eux. Baby Dior, la ligne de mode et d’accessoires enfantins de la maison de luxe, propose dans sa gamme une mousse fondante nettoyante (à 85 euros (env. 82 francs) les 350 ml), un lait hydratant (à 105 euros (env. 101 francs) les 350 ml) et une eau fraîche nettoyante (à 85 euros les 350 ml). Soit une coquette somme de 530 euros (env. 510 francs) si l’on souhaite se procurer tous ces produits, qui respectent la peau fragile des bébés, le tout étant formulé sans alcool et doté de 98% d’ingrédients d’origine naturelle.