LUXEMBOURG: Un père et sa fille sauvent un labrador coincé sur une falaise

Carlo et Marie Arendt ne sont ni sauveteurs professionnels ni héros, mais leur courage et leur sang-froid ont permis de sauver un labrador, pris au piège sur une falaise située près de leur lieu de travail. Mercredi après-midi, ce père et sa fille, gérants d’une société spécialisée dans l’organisation d’événements privés et d’activités outdoor à Altwies, au Luxembourg, ont été alertés de l’incident par la promeneuse de la chienne.

Quand Marie reçoit le coup de téléphone de cette dog-sitter paniquée, elle hésite à appeler les secours. «Nous ne savions pas si les pompiers étaient équipés, alors nous avons finalement décidé de nous rendre sur place avec notre matériel d’escalade où nous avons pu improviser une opération de sauvetage», sourit la jeune femme. Marie a été la première à rejoindre l’animal, miraculeusement indemne. Après avoir glissé sur le chemin de promenade, la chienne s’était retrouvée en contrebas, coincée durant plus de deux heures sur un étroit passage de la via ferrata.

Un sauvetage de deux heures

Elle et son père, qui encadrent des activités d'escalade, sont détenteurs d'un Certificat de Qualification Professionnelle d'opérateurs de parcours acrobatiques en hauteur. «Arrivée en haut, j’ai d'abord tenu à rassurer la promeneuse, car la chienne n’était pas blessée. Elle était assez calme. Je l’ai sécurisée, avant que mon père ne m’aide à la descendre progressivement grâce à notre matériel». Le temps d'attacher soigneusement le labrador et de le faire descendre lentement, mètre après mètre, le long de la paroi rocheuse à l'aide d'une corde et d'un système de poulie.