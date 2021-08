Electro : LVL1 est No 1 avec l’aide des chats

L’artiste espagnol fait un tabac avec «FVN!» titre devenu viral sur TikTok.

LVL1, artiste de 23 ans, figurait le 11 août 2021 en tête du classement des titres les plus viraux dans le monde, selon Spotify, avec «FVN!» Ce morceau, sorti à la mi-mai 2021, a explosé après que les tiktokeurs s’étaient mis à utiliser un passage de la chanson où les paroles disent «si je montre mes ongles, je peux te griffer» pour réaliser des vidéos loufoques avec des chats. En trois mois, «FVN!» a été utilisé dans plus de 455’000 publications sur le réseau social chinois.

Le succès, LVL1, pseudonyme utilisé par Luthien Barea Barroso, y avait déjà goûté. L’Espagnol, qui se définit comme non binaire, était membre de Queer Mafia. Ce groupe a animé quelques-unes des fêtes les plus folles d’Andalousie et a sorti l’album «Muchas Curvas» en 2019. On signalera que LVL1 a dévoilé son second single, «Lvcky», il y a une dizaine de jours.