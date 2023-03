Freeride: L’Xtreme de Verbier a été annulé

Des vents violents, soufflant jusqu’à 135 km/h, ont rendu les conditions sur la face beaucoup trop dangereuses. La fenêtre météo permettait d’organiser la finale du Freeride World Tour jusqu’au dimanche 2 avril, mais les organisateurs ont décidé de l’annuler définitivement. Ce mardi était la seule option pour la tenue d’une compétition, car des nuages et de nouvelles chutes de neige sont prévues pour le reste de la semaine et pourraient mettre en danger les athlètes et organisateurs.

C’est la deuxième fois seulement dans l’histoire du Freeride World Tour que l’Xtreme est annulé, la dernière fois en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. «Après le minage de ce matin, plusieurs larges avalanches sont descendues. La compétition est impossible pour des raisons de sécurité et les titres de champion du monde seront décernés selon les classements des quatre premières épreuves, a expliqué Nicolas Hale-Woods, patron du FWT. Nous avons fait tout notre possible malgré des conditions compliquées, mais Mère Nature a le dernier mot et on doit respecter cela.»