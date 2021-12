Kim Kardashian a spoilé Spider-Man

-Kim Kardashian : Lynchée pour avoir spoilé «Spider-Man»

Kim Kardashian a posté des images du dernier film en date des aventures de l’homme araignée. Elle n’aurait pas dû.

Kim Kardashian pensait passer une soirée cinoche pépère devant «Spider-Man: No Way Home» lundi 27 décembre 2021. Confortablement installée dans sa salle privée chez elle, la star, en bonne influenceuse soucieuse de décrire ses moindres faits et gestes à ses 273 millions d’abonnés sur Instagram, n’a pas pu lâcher son téléphone durant la projection. Kim, dont le mari vient d’acheter une maison en face de chez elle, a posté en story certaines images du film, qui vient de passer la barre du milliard de dollars de recettes, alors qu’elle était en train de le regarder. Souci, certains clichés publiés sont des immenses spoilers qui dévoilent une des intrigues du blockbuster.