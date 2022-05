Football : Lyon bat le Barça et remporte sa 8e Ligue des championnes

L’Olympique Lyonnais a décroché son huitième titre en dix finales, se montrant sans pitié face aux tenantes du titre barcelonaises, samedi à Turin (3-1).

Éternel OL! Dans la chaleur étouffante d’un Juventus stadium hostile et largement coloré de «blaugrana», c’est bien le rouge et bleu de Lyon qui a fini par triompher, grâce à un début de rencontre aussi clinique qu’ahurissant, avec trois buts inscrits lors des 33 premières minutes, trois fulgurances suffisantes pour désintégrer subitement le socle catalan et toutes ses certitudes.

Suprématie retrouvée

Le large score, acté dès la demi-heure de jeu, ne pourrait non plus diminuer la portée du huitième sacre européen du club rhodanien. Au plus bas il y a un an après la perte de ses couronnes continentale et nationale au profit du Barça et du Paris SG, Lyon s’est redressé magnifiquement douze mois plus tard, avec la résilience des taulières (Hergerberg, Wendie Renard, Henry) et l’insouciance des plus jeunes (Selma Bacha, Macario, Melvine Malard).