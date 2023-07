Emeutes en France: Lyon demande des renforts après «des violences sans précédent»

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a demandé samedi l’envoi immédiat de renforts de police après les émeutes «sans précédent» marquées par des heures de pillage, face à des forces de l’ordre parfois «débordées» et «en nombre insuffisant». La ville «a été en proie à des émeutes avec une intensité, des dégradations et des violences sans précédent», a-t-il dit au cours d’un point-presse à la mairie après une réunion de crise.

Des jeunes ont sillonné les rues

Au cours de la nuit, des dizaines de jeunes «très mobiles» circulant à pied, à vélo ou à trottinette ont sillonné les rues, avec «une quarantaine de magasins attaqués, vandalisés, pillés, une vingtaine de véhicules incendiés» et des dégradations dans tous les arrondissements, selon le bilan communiqué par l’élu.

Plus de renforts

«On a besoin de plus de renfort, plus de policiers nationaux pour pouvoir assurer la sécurité dans la ville de Lyon», a-t-il enjoint. «Hier soir, on a fait le constat que les policiers étaient en nombre insuffisant pour pouvoir faire face à l’ensemble des débordements», avec par moment «certaines brigades en difficulté» face à «des émeutiers extrêmement mobiles», a ajouté l’édile, tout en saluant le «sang froid» des policiers.