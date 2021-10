Football : Lyon et Shaqiri se reprennent, Lille rechute

Lyon s’est repris en battant Monaco (2-0), doublant son adversaire au classement, samedi pour la 10e journée de Ligue 1. Lille a stoppé net sa remontée à Clermont.

Ça va mieux à l’OL, vainqueur d’un concurrent pour le podium dans un match spectaculaire. Mais les deux gardiens allemands, Julian Pollersbeck (OL) et Alexander Nübel (ASM), ont longtemps tout arrêté. Puis l’entrée de Lucas Paqueta (67e), au même moment que la sortie de Xherdan Shaqiri, a fait basculer le match.

Un penalty de Karl Toko-Ekambi (74e), et un but de Jason Denayer (89e) ont permis aux Lyonnais de venir à bout de l’ASM et de repartir vers les sommets (5e, 16 pts), après deux nuls consécutifs. Surtout, les joueurs de Peter Bosz ont mérité la victoire en cherchant toujours à attaquer, comme le leur demande leur entraîneur.