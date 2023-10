Lyon (F): Grand squat évacué à deux jours de la trêve hivernale

Septante-quatre personnes, selon la préfecture, de 200 à 250, selon la mairie de Lyon et les associations, ont été évacuées par 80 représentants des forces de l’ordre.

Lundi matin, les forces de l’ordre ont évacué le squat «Pyramide», un des plus importants de Lyon. Après cette évacuation, 74 personnes ont été relogées pour huit nuits dans des hôtels de la métropole et des départements du Rhône et de la Loire, selon la préfecture.